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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Уотфорд
Челси - Уотфорд: обзор матча 22 мая 2022
Челси
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
11'
К. Хаверц
90+1'
Р. Баркли
87'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Уотфорд
ГОЛ! 2:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Р. Джеймс
90'
+1
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Маунт
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
А. Масина
82'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Э. Кайембе
76'
Замена
А. Масина
️️️️
А. Камара
74'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Д. Кинг
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Рюдигер
65'
Замена
М. Сарр
️️️️
Р. Кенеди
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Р. Кенеди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
8
Ньигес
29
Кенеди
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
4-1-3-2
26
Бахман
17
Фемения
27
Кабаселе
33
Самир
11
Камара
39
Кайембе
8
Клеверли
17
Сиссоко
12
Сема
7
Кинг
9
Педро
7
Маунт
33
Чилвел
33
Чилвел
7
Маунт
29
Кенеди
5
Сарр
5
Сарр
29
Кенеди
22
Рюдигер
6
Баркли
6
Баркли
22
Рюдигер
11
Камара
25
Масина
25
Масина
11
Камара
39
Кайембе
32
Гослинг
32
Гослинг
39
Кайембе
7
Кинг
9
Эрнандес
9
Эрнандес
7
Кинг
Остались в запасе
Челси
Уотфорд
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Челси - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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