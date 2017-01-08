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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Питерборо Юнайтед
Челси - Питерборо Юнайтед: обзор матча 08 января 2017
Челси
08.01.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
18'
Педро
43'
М. Батшуайи
52'
Виллиан
75'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 4:0!
Педро
75'
Замена
Н. Канте
️️️️
Виллиан
73'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Р. Лофтус-Чик
70'
Красная карточка
Д. Терри
67'
Замена
О. Эйна
️️️️
Г. Кэхилл
57'
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
52'
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
43'
Желтая карточка
С. Фабрегас
24'
ГОЛ! 1:0!
Педро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Челси - Питерборо Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
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1 : 0
08.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
28.10.2026
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24.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
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Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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