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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Чарльтон
Гиллинхэм - Чарльтон: обзор матча 02 декабря 2023
Гиллинхэм
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Чарльтон
26'
М. Бонн
30'
T. Dieng
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Чарльтон
Желтая карточка
С. Мэлони
90'
+4
Замена
Э. Надесан
️️️️
G. Lapslie
85'
Замена
Ч. Александер
️️️️
М. Бонн
85'
79'
Замена
M. Mbick
️️️️
С. Тедич
79'
Замена
D. Kanu
️️️️
T. Campbell
71'
Желтая карточка
G. Dobson
62'
Замена
Т. Уотсон
️️️️
А. Эдун
61'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Л. Уотсон
56'
Желтая карточка
Л. Несс
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Д. Уильямс
45'
+6
44'
Желтая карточка
Э. Мэй
Замена
D. Jefferies
️️️️
E. Coleman
34'
ГОЛ! 2:0!
T. Dieng
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Бонн
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
9
Слободан Тедич
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
16
Dom Jefferies
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
38
Harvey Kedwell
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
33
M. Mbick
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
4-4-2
25
Тернер
5
Эмер
23
2
Мэлони
14
МакКензи
17
32
10
Уильямс
6
5
9
Бонн
3-2-2-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
5
14
Эдун
7
2
12
Несс
15
8
Уотсон
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
9
Тедич
9
Бонн
2
Александер
2
Александер
9
Бонн
10
Уильямс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
10
Уильямс
6
16
16
6
32
24
Надесан
24
Надесан
32
9
Тедич
33
33
9
Тедич
14
Эдун
27
Уотсон
27
Уотсон
14
Эдун
8
Уотсон
26
Фрейзер
26
Фрейзер
8
Уотсон
7
9
9
7
Остались в запасе
Гиллинхэм
Чарльтон
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
38
Harvey Kedwell
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
38
Harvey Kedwell
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Гиллинхэм - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
0 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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