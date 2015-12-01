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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Чезена
Торино - Чезена: обзор матча 01 декабря 2015
Торино
01.12.2015, вторник, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Чезена
3'
А. Гацци
13'
Э. Моретти
51'
М. Лопес
84'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торино - Чезена
Замена
В. Прийма
️️️️
Ч. Бово
85'
ГОЛ! 4:0!
М. Бенасси
84'
Замена
Амаури
️️️️
М. Лопес
60'
ГОЛ! 3:0!
М. Лопес
51'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Базелли
45'
ГОЛ! 2:0!
Э. Моретти
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Гацци
3'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Торино - Чезена
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
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