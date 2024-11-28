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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Серкль Брюгге - Хартс
Серкль Брюгге - Хартс: обзор матча 28 ноября 2024
Серкль Брюгге
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
2 : 0
Завершен
Хартс
40'
М. Эфекеле
90'
Г. Магне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Хартс
ГОЛ! 2:0!
Г. Магне
Пас отдал
А. Франсис
90'
87'
Замена
Л. Бойс
️️️️
А. Форрест
Замена
К. Олаигбе
️️️️
П. Бруннер
85'
82'
Пенальти не реализован!
Л. Шенклэнд
75'
Замена
J. Wilson
️️️️
К. Варгас
75'
Замена
Б. Маккей
️️️️
M. Boateng
Замена
L. Agyekum
️️️️
Ф. Аугусто
72'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
N. De Wilde
72'
71'
Желтая карточка
Ф. Кент
Замена
А. Минда
️️️️
М. Эфекеле
61'
Замена
Э. Уткус
️️️️
К. Равик
61'
60'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Я. Дханда
Желтая карточка
П. Бруннер
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Эфекеле
Пас отдал
N. De Wilde
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
35
Adam Forrester
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Malachi Boateng
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Серкль Брюгге
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
4-1-3-2
26
Делань
13
Мянго
2
Диаките
5
Равик
15
Магне
27
24
Сомерс
17
Франсис
21
Эфекеле
9
Аугусто
29
Бруннер
4-1-1-2-2
1
Гордон
15
Роулес
2
Кент
35
29
Пенрис
14
Девлин
6
31
Дханда
14
Форрест
77
Варгас
7
Шенклэнд
27
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
27
5
Равик
5
Уткус
5
Уткус
5
Равик
9
Аугусто
77
77
9
Аугусто
29
Бруннер
11
Олаигбе
11
Олаигбе
29
Бруннер
21
Эфекеле
27
Минда
27
Минда
21
Эфекеле
31
Дханда
16
Спиттал
16
Спиттал
31
Дханда
6
10
Маккей
10
Маккей
6
14
Форрест
27
Бойс
27
Бойс
14
Форрест
77
Варгас
21
21
77
Варгас
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Хартс
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Серкль Брюгге - Хартс
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
12
Офсайды
3
2
Количество передач
288
407
Сейвы
6
4
Точность передач %
60
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.64
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Информация о матче
Главный судья:
Elcin Masiyev, Azerbaijan
Стадион:
Ян Брейдель
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