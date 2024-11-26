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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Виссел Кобе - Сентрал Кост Маринерс
Виссел Кобе - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 26 ноября 2024
Виссел Кобе
26.11.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 5 тур
3 : 2
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
40'
R. Kikuchi
49'
S. Roux (АГ)
81'
D. Sasaki
54'
H. Yamaguchi (АГ)
74'
B. Brandtman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Сентрал Кост Маринерс
87'
Замена
S. James Ngor
️️️️
H. Steele
Замена
M. Hidaka
️️️️
R. Hirose
85'
Замена
N. Tominaga
️️️️
K. Yamauchi
85'
ГОЛ! 3:2!
D. Sasaki
Пас отдал
Y. Kuwasaki
81'
Замена
Й. Идегучи
️️️️
H. Yamaguchi
78'
74'
ГОЛ! 2:2!
B. Brandtman
Пас отдал
M.
64'
Замена
B. Brandtman
️️️️
R. Edmondson
64'
Замена
C. Theoharous
️️️️
В. Фейжао
Желтая карточка
R. Kikuchi
63'
61'
Желтая карточка
B. Kaltack
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
H. Yamaguchi
Замена
T. Miyashiro
️️️️
J. Patric
52'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
S. Roux
49'
Замена
R. Hatsuse
️️️️
Т. Иванами
46'
ГОЛ! 1:0!
R. Kikuchi
Пас отдал
Т. Иванами
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
5
Hotaru Yamaguchi
(К)
ЦП
16
Koya Yuruki
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
10
Mikael
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Виссел Кобе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
35
Niina Tominaga
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
1
Jack Warshawsky
ВР
5
Noah Smith
ЦЗ
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
16
Lucas Scicluna
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
4-3-3
21
4
31
Иванами
15
37
25
30
5
26
13
16
4-2-1-3
40
45
15
21
5
8
МакКалмонт
16
11
Фейжао
45
27
10
31
Иванами
21
21
31
Иванами
37
44
44
37
5
7
Идегучи
7
Идегучи
5
26
11
11
26
30
35
35
30
11
Фейжао
7
7
11
Фейжао
16
19
19
16
27
37
37
27
Остались в запасе
Виссел Кобе
Сентрал Кост Маринерс
99
Powell Obinna Obi
ВР
Главный тренер
Такаюки Йосида
1
Adam Pavlesic
ВР
1
Jack Warshawsky
ВР
5
Noah Smith
ЦЗ
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
16
Lucas Scicluna
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
99
Powell Obinna Obi
ВР
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
1
Jack Warshawsky
ВР
5
Noah Smith
ЦЗ
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
16
Lucas Scicluna
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Виссел Кобе - Сентрал Кост Маринерс
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
502
372
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Noevir Stadium, Kobe
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