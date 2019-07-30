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Лига чемпионов 2026/2027
Нымме Калью - Селтик
Нымме Калью - Селтик: обзор матча 30 июля 2019
Нымме Калью
30.07.2019, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нымме Калью - Селтик
53'
Желтая карточка
Н. Биттон
Желтая карточка
А. Маркович
20'
Начало матча
Статистика матча Нымме Калью - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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