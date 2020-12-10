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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Лилль
Селтик - Лилль: обзор матча 10 декабря 2020
Селтик
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
3 : 2
Завершен
Лилль
21'
К. Жульен
28'
К. МакГрегор (П)
75'
Д. Тернбулл
24'
Н. Иконе
71'
Т. Веа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Лилль
90'
+7
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
И. Соро
90'
+2
Замена
С. Уэлш
️️️️
К. Айер
87'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Тернбулл
87'
84'
Желтая карточка
Д. Дэвид
78'
Замена
Рейнилду
️️️️
Т. Веа
Замена
А. Айети
️️️️
П. Климала
78'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тернбулл
Пас отдал
К. Айер
75'
71'
ГОЛ! 2:2!
Т. Веа
Желтая карточка
Ш. Даффи
70'
66'
Замена
Б. Андре
️️️️
Б. Сумаре
66'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Н. Иконе
58'
Желтая карточка
Шека
Желтая карточка
П. Климала
58'
46'
Замена
С. Ботман
️️️️
Ж. Фонте
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Ж. Фримпонг
30'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. МакГрегор
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
Н. Иконе
Пас отдал
Ю. Языджи
ГОЛ! 1:0!
К. Жульен
Пас отдал
Д. Тернбулл
21'
2'
Желтая карточка
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
23
Конор Азар
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
7
Том Рогич
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Азар
25
Даффи
20
Айер
6
Жульен
93
Лаксальт
30
Фримпонг
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
9
Климала
3-1-2-2-2
16
Меньян
35
Джало
6
Фонте
6
Брадарич
34
Сумаре
19
Ниасс
8
Шека
93
Иконе
97
Языджи
15
Дэвид
22
Веа
30
Фримпонг
20
Хендерсон
20
Хендерсон
30
Фримпонг
20
Айер
23
Уэлш
23
Уэлш
20
Айер
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Рогич
14
Тернбулл
9
Климала
9
Айети
9
Айети
9
Климала
22
Веа
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Веа
93
Иконе
80
Лихаджи
80
Лихаджи
93
Иконе
6
Фонте
4
Ботман
4
Ботман
6
Фонте
34
Сумаре
21
Андре
21
Андре
34
Сумаре
Остались в запасе
Селтик
Лилль
17
Кэмерон Харпер
ПВ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
8
Скотт Браун
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
90
Nassim Innocenti
ЦФ
30
Люка Шевалье
ВР
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
8
Скотт Браун
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
90
Nassim Innocenti
ЦФ
30
Люка Шевалье
ВР
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Селтик - Лилль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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