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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лестер
Кардифф - Лестер: обзор матча 29 декабря 2023
Кардифф
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
18'
К. Дьюсбери-Холл
55'
Д. Джастин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Лестер
82'
Замена
Т. Кэннон
️️️️
П. Дака
69'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Этете
66'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Роллс
60'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джастин
Пас отдал
И. Фатаву
Желтая карточка
Д. Роллс
47'
Замена
Я. Мейте
️️️️
К. Грант
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
И. Фатаву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
(К)
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
32
Роллс
11
Боулер
9
Грант
28
Этете
3-1-3-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
23
Вестергор
4
Фас
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
4
Ндиди
8
Чодури
7
Фатаву
27
Дака
45
Мавидиди
9
Грант
11
Мейте
11
Мейте
9
Грант
32
Роллс
10
Колуилл
10
Колуилл
32
Роллс
11
Боулер
11
11
11
Боулер
28
Этете
47
Робинсон
47
Робинсон
28
Этете
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
27
Дака
9
Кэннон
9
Кэннон
27
Дака
Остались в запасе
Кардифф
Лестер
41
Matthew Turner
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кардифф - Лестер
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
7
Офсайды
1
1
Количество передач
392
722
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.37
2.11
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Джон Басби
(Оксфордшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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