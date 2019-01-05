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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Кардифф
Гиллинхэм - Кардифф: обзор матча 05 января 2019
Гиллинхэм
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гиллинхэм - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
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20.10.2026
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24.11.2026
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21.11.2026
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Кардифф
5 : 4
07.11.2026
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Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
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Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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