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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Колчестер Юнайтед
Кардифф - Колчестер Юнайтед: обзор матча 09 августа 2023
Кардифф
09.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
19'
Р. Колуилл
35'
К. Этете
40'
J. Akinde
44'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Колчестер Юнайтед
ГОЛ!
И. Угбо
3:0
Пенальти не реализован!
Т. Хоппер
ГОЛ!
О. Ожо
2:0
Пенальти не реализован!
Ж. Тчамадеу
ГОЛ!
М. Ромео
1:0
Пенальти не реализован!
Д. Феврье
Пенальти не реализован!
Р. Колуилл
90'
+7
Желтая карточка
У. Гринидж
89'
Красная карточка
С. Товид
Замена
К. Эшфорд
️️️️
O. Tanner
88'
Желтая карточка
Р. Колуилл
78'
76'
Замена
A. Kazeem
️️️️
N. Chilvers
Замена
Д. Баган
️️️️
X. Benjamin
75'
Замена
И. Угбо
️️️️
К. Этете
75'
Замена
О. Ожо
️️️️
K. Evans
75'
46'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Д. Тэйлор
46'
Замена
Э. Яндоло
️️️️
А. Рид
46'
Замена
N. Lawrence
️️️️
Т. Даллисон
46'
Замена
С. Товид
️️️️
J. Akinde
44'
ГОЛ! 2:2!
Д. Тэйлор
Пас отдал
Д. Феврье
40'
ГОЛ! 2:1!
J. Akinde
Пас отдал
Д. Феврье
ГОЛ! 2:0!
К. Этете
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Колуилл
Пас отдал
Э. Риномхота
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
44
Xavier Benjamin
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
45
Киан Эшфорд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
54
Morgan Wigley
ЦФ
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
28
Ronny Nelson
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
26
Nico Lawrence
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
4-2-1-3
31
Анвик
2
Ромео
29
Коллинс
44
6
Симпсон
14
Сойерс
4
Риномхота
10
Колуилл
7
28
Этете
11
3-1-5
1
Гудман
6
Даллисон
22
Тчамадеу
22
Гринидж
40
Бандейра
9
Тэйлор
16
Рид
11
Феврье
14
14
44
3
Баган
3
Баган
44
11
45
Эшфорд
45
Эшфорд
11
7
9
Ожо
9
Ожо
7
28
Этете
99
Угбо
99
Угбо
28
Этете
16
Рид
3
Яндоло
3
Яндоло
16
Рид
14
30
30
14
6
Даллисон
26
26
6
Даллисон
14
34
Товид
34
Товид
14
9
Тэйлор
14
Хоппер
14
Хоппер
9
Тэйлор
Остались в запасе
Кардифф
Колчестер Юнайтед
40
Рохан Лутхра
ВР
43
Jai Semenyo
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
54
Morgan Wigley
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
28
Ronny Nelson
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
43
Jai Semenyo
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
54
Morgan Wigley
ЦФ
Остались в запасе
28
Ronny Nelson
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Кардифф - Колчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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