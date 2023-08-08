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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саттон Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Саттон Юнайтед - Кембридж Юнайтед: обзор матча 08 августа 2023
Саттон Юнайтед
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Кембридж Юнайтед
38'
Г. Смит
82'
H. Beautyman (П)
18'
Ф. Окенабирхи
60'
Ф. Окенабирхи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Кембридж Юнайтед
ГОЛ!
O. Patrick
5:3
ГОЛ!
P. Digby
4:3
ГОЛ!
С. Кашкет
4:2
Пенальти не реализован!
Д. Томас
Пенальти не реализован!
B. Goodliffe
ГОЛ!
Д. Эндрю
3:2
ГОЛ!
R. Milsom
3:1
ГОЛ!
J. Lankester
2:1
ГОЛ!
L. Angol
2:0
ГОЛ!
C. Eastmond
1:0
Замена
С. Кашкет
️️️️
H. Beautyman
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
H. Beautyman
82'
71'
Замена
Д. Эндрю
️️️️
Z. Ibsen Rossi
71'
Замена
P. Digby
️️️️
Д. Кузинс
Замена
L. Angol
️️️️
Г. Смит
65'
Замена
C. Eastmond
️️️️
Д. Коли
65'
61'
Замена
J. Lankester
️️️️
Э. Качунга
61'
Замена
Д. Томас
️️️️
J. Brophy
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Окенабирхи
Замена
B. Goodliffe
️️️️
L. John
46'
Замена
J. Rose
️️️️
S. Arnold
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Смит
38'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Окенабирхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Lewis Simper
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Саттон Юнайтед
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
15
Craig Eastmond
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
8
Джордж Томас
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
3-2-5
30
Киззи
6
24
7
Коли
7
5
11
10
Смит
16
Клэй
25
2-2-1-5
25
2
12
Окедина
24
Кузинс
10
10
Качунга
9
Окенабирхи
4
11
16
17
6
5
5
6
7
Коли
15
15
7
Коли
7
20
Кашкет
20
Кашкет
7
25
1
1
25
10
Смит
9
9
10
Смит
4
3
Эндрю
3
Эндрю
4
16
8
Томас
8
Томас
16
24
Кузинс
6
6
24
Кузинс
10
Качунга
7
7
10
Качунга
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Кембридж Юнайтед
29
Hisham Kasimu
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
13
James Holden
ВР
27
Glenn McConnell
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
29
Hisham Kasimu
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
27
Glenn McConnell
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Саттон Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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