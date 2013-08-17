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Расписание матчей
Италия. Кубок
Трапани - Падова
Трапани - Падова: обзор матча 17 августа 2013
Трапани
17.08.2013, суббота, 22:00
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Падова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трапани - Падова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Асколи
2 : 0
18.08.2019
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
5 : 1
11.08.2017
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
12.08.2016
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Трапани
1 : 1
15.08.2015
Кальяри
Италия. Кубок, 4 раунд
Интер
3 : 2
04.12.2013
Трапани
Падова
Италия. Серия В, 12 тур
Ареццо
- : -
22.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 8 тур
Авеллино
0 : 1
24.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 7 тур
Падова
1 : 2
17.10.2026
Виртус Энтелла
Информация о матче
Стадион:
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