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Расписание матчей
Италия. Кубок
Асколи - Трапани
Асколи - Трапани: обзор матча 18 августа 2019
Асколи
18.08.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Трапани
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Асколи - Трапани
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
- : -
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
1 : 6
24.10.2026
Асколи
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Асколи
2 : 0
18.08.2019
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
5 : 1
11.08.2017
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
12.08.2016
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Трапани
1 : 1
15.08.2015
Кальяри
Италия. Кубок, 4 раунд
Интер
3 : 2
04.12.2013
Трапани
Информация о матче
Стадион:
Полиспортиво Провинциале
Новости команд
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Трапани
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
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Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
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2024.06.02 14:28
3
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
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2024.09.27 17:51
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2024.09.27 16:39
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3
В матче Серии Б вратарь добежал с мячом до половины поля соперника
2017.05.06 19:26
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«Пескара» в шестой раз вышла в Серию А
2016.06.10 00:05
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