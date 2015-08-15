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Расписание матчей
Италия. Кубок
Трапани - Кальяри
Трапани - Кальяри: обзор матча 15 августа 2015
Трапани
15.08.2015, суббота, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трапани - Кальяри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Асколи
2 : 0
18.08.2019
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
5 : 1
11.08.2017
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
12.08.2016
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Трапани
1 : 1
15.08.2015
Кальяри
Италия. Кубок, 4 раунд
Интер
3 : 2
04.12.2013
Трапани
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
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