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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Трапани
Болонья - Трапани: обзор матча 12 августа 2016
Болонья
12.08.2016, пятница, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Трапани
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Трапани
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Асколи
2 : 0
18.08.2019
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
5 : 1
11.08.2017
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
12.08.2016
Трапани
Италия. Кубок, 1/32 финала
Трапани
1 : 1
15.08.2015
Кальяри
Италия. Кубок, 4 раунд
Интер
3 : 2
04.12.2013
Трапани
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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