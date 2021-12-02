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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вилья де Фортуна - Кадис
Вилья де Фортуна - Кадис: обзор матча 02 декабря 2021
Вилья де Фортуна
02.12.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 7
Завершен
Кадис
3'
А. Негредо
13'
А. Хименес
52'
А. Негредо
79'
М. Мауро
81'
М. Кальдерон
86'
М. Осмайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вилья де Фортуна - Кадис
88'
Замена
А. Переа
️️️️
Фали
86'
ГОЛ! 0:6!
М. Осмайич
Пас отдал
И. Карселен
81'
ГОЛ! 0:5!
М. Кальдерон
Пас отдал
А. Негредо
79'
ГОЛ! 0:4!
М. Мауро
Пас отдал
И. Альехо
77'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
А. Бастида
77'
Замена
М. Осмайич
️️️️
И. Чапела
70'
Замена
И. Карселен
️️️️
К. Акапо
61'
Желтая карточка
К. Акапо
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Негредо
Пас отдал
И. Альехо
13'
ГОЛ! 0:2!
А. Хименес
Пас отдал
А. Негредо
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
И. Чапела
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вилья де Фортуна - Кадис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вилья де Фортуна
Испания. Кубок, 1 раунд
Вилья де Фортуна
0 : 7
02.12.2021
Кадис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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Вилья де Фортуна
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