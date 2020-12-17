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Расписание матчей
Испания. Кубок
Рибадумия - Кадис
Рибадумия - Кадис: обзор матча 17 декабря 2020
Рибадумия
17.12.2020, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Кадис
33'
Х. Гарридо
52'
Ф. Малбашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рибадумия - Кадис
76'
Замена
Н. Меса
️️️️
Э. Лосано
75'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Х. Помбо
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малбашич
42'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Я. Бодигер
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гарридо
Пас отдал
Кала
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рибадумия
7
Fran Fandiño
ЦФ
13
Roberto Pazos
ЦФ
15
Carlos Saturnino Pérez Molares
ЦФ
16
Javi Domingo
ЦФ
6
Miguel Ángel Vázquez Bustelo
ЦФ
20
Santiago Padín Bermúdez
ЦФ
19
José Ramón Rodriguez Fontán
ЦФ
22
Oscar Iglesias Nieto
ЦФ
4
Cheri
ЦФ
9
Hugo Soto
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Рибадумия
14
Diego Lorenzo Búa
ЦФ
1
Pablo Rial Agra
ЦФ
3
Diego Aval
ЦФ
2
Eloy Conde
ЦФ
5
David Giraldez
ЦФ
24
Brais Bernardez
ЦФ
8
Alex Fernández
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
5
19
9
4
22
20
4-1-1-3-1
1
Жиль
29
Акапо
16
Кала
4
Алкала
3
Баро
18
Гарридо
14
Бодигер
29
Малбашич
6
Помбо
25
Санчес
11
Лосано
14
Бодигер
16
Йонссон
16
Йонссон
14
Бодигер
6
Помбо
20
Искьердо
20
Искьердо
6
Помбо
11
Лосано
23
Меса
23
Меса
11
Лосано
Остались в запасе
Рибадумия
Кадис
14
Diego Lorenzo Búa
ЦФ
1
Pablo Rial Agra
ЦФ
3
Diego Aval
ЦФ
2
Eloy Conde
ЦФ
5
David Giraldez
ЦФ
24
Brais Bernardez
ЦФ
8
Alex Fernández
ЦФ
1
Хуан Флере
ВР
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
14
Diego Lorenzo Búa
ЦФ
1
Pablo Rial Agra
ЦФ
3
Diego Aval
ЦФ
2
Eloy Conde
ЦФ
5
David Giraldez
ЦФ
24
Brais Bernardez
ЦФ
8
Alex Fernández
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Рибадумия - Кадис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рибадумия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Рибадумия
0 : 2
17.12.2020
Кадис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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