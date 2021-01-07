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Расписание матчей
Испания. Кубок
Понтеведра - Кадис
Понтеведра - Кадис: обзор матча 07 января 2021
Понтеведра
07.01.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Понтеведра - Кадис
ГОЛ!
Б. Адеканье
4:5
ГОЛ!
A. Gonzalez
4:4
ГОЛ!
К. Акапо
3:4
ГОЛ!
O. Calvillo
3:3
ГОЛ!
Э. Лосано
2:3
ГОЛ!
Х. Помбо
2:2
ГОЛ!
R. Sanchez
2:1
ГОЛ!
Х. Кампос
1:1
ГОЛ!
Ф. Малбашич
0:1
119'
Желтая карточка
С. Эримуя
Желтая карточка
Х. Кампос
114'
105'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Х. Гарридо
Желтая карточка
E. Zabaleta
77'
77'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Хименес
77'
Замена
Х. Помбо
️️️️
А. Переа
63'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
М. Баро
63'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
И. Альехо
Замена
O. Calvillo
️️️️
O. Fernandez
55'
26'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Х. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понтеведра
20
Иманол Гарсия
ЦП
20
Aitor Núñez
ЦФ
5
Bueso
ЦФ
3
Eneko Zabaleta
ЦФ
7
A. Gonzalez
ЦФ
16
Oscar Fernandez
ЦФ
15
Martín Diz
ЦФ
13
Álvaro Cortés
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хосе Мари
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Понтеведра
5
Хиско Кампос
ЦЗ
1
Mario Fernández
ЦФ
29
Pablo López
ЦФ
2
Santi Figueroa
ЦФ
0
O. Calvillo
ЦФ
9
R. Sanchez
ЦФ
19
Samuel Vilariño
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
1-5
20
Гарсия
16
19
Шарлес
13
15
7
3-2-1-2-1
1
Жиль
29
Акапо
28
Эримуя
3
Баро
18
Гарридо
6
Хосе Мари
14
Бодигер
14
Альехо
80
Переа
20
Хименес
16
0
0
16
80
Переа
6
Помбо
6
Помбо
80
Переа
14
Альехо
20
Искьердо
20
Искьердо
14
Альехо
18
Гарридо
16
Йонссон
16
Йонссон
18
Гарридо
6
Хосе Мари
29
Малбашич
29
Малбашич
6
Хосе Мари
3
Баро
11
Адеканье
11
Адеканье
3
Баро
20
Хименес
11
Лосано
11
Лосано
20
Хименес
Остались в запасе
Понтеведра
Кадис
1
Mario Fernández
ЦФ
29
Pablo López
ЦФ
2
Santi Figueroa
ЦФ
9
R. Sanchez
ЦФ
19
Samuel Vilariño
ЦФ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Mario Fernández
ЦФ
29
Pablo López
ЦФ
2
Santi Figueroa
ЦФ
9
R. Sanchez
ЦФ
19
Samuel Vilariño
ЦФ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Понтеведра - Кадис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0 : 3
03.12.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Оуренсе
1 : 1
29.10.2025
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/8 финала
Понтеведра
0 : 1
15.01.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понтеведра
3 : 0
03.01.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 2 раунд
Понтеведра
1 : 0
04.12.2024
Вильярреал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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