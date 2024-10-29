Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Хаэн - Кадис
Реал Хаэн - Кадис: обзор матча 29 октября 2024
Реал Хаэн
29.10.2024, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Кадис
2'
Р. Собрино
69'
Х. Онтиверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Хаэн - Кадис
Замена
Х. Мойяно
️️️️
C. Fernandez
73'
70'
Замена
Р. Куаме
️️️️
Феде
70'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Антонио де ла Роза
69'
ГОЛ! 0:2!
Х. Онтиверос
Замена
M. Garcia
️️️️
J. Camara
65'
62'
Замена
К. Рамос
️️️️
F. Mwepu
62'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Р. Собрино
46'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Г. Эскаланте
35'
Желтая карточка
J. Cabrera
32'
Желтая карточка
Феде
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Собрино
Пас отдал
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Хаэн
1
Javi Sánchez
ВР
2
Sergio Fernández
ЦЗ
30
Manu Fernández
ЦЗ
25
Pedro Fernández
ЦЗ
7
Juan Camara
ЦП
11
M. Martos
(К)
ЦП
10
Adri
ЦП
20
Mauro Cabello
ЦП
16
Juanma Segura
ЦП
14
Carlos Fernandez
ЦФ
8
Soma
ЦФ
Кадис
13
Хосе Антонио Каро
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
3
Фали
(К)
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
6
Феде
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Хаэн
13
Alejandro Palop
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
15
Sergio Rodriguez
ЦЗ
4
José Antonio Espín
ЦЗ
29
Curro Burgos
ЦЗ
22
Óscar Lozano
ЦП
5
Wisdom Awusi
ЦП
18
M. Garcia
ЦФ
19
A. Alonso
ЦФ
9
Fernando Rodríguez
ЦФ
6
A. Muniz
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Матос
ЛЗ
34
Marco Viciana
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
3-5-2
1
2
30
25
11
10
20
16
7
8
14
3-2-2-3
13
Каро
2
Сальдуа
3
Фали
33
6
Феде
8
Эскаланте
14
Альехо
19
де ла Роза
5
19
Собрино
15
14
17
Мойяно
17
Мойяно
14
7
18
18
7
8
Эскаланте
6
Аларкон
6
Аларкон
8
Эскаланте
6
Феде
26
Куаме
26
Куаме
6
Феде
19
Собрино
10
Онтиверос
10
Онтиверос
19
Собрино
19
де ла Роза
9
Марти
9
Марти
19
де ла Роза
15
9
Рамос
9
Рамос
15
Остались в запасе
Реал Хаэн
Кадис
13
Alejandro Palop
ВР
15
Sergio Rodriguez
ЦЗ
4
José Antonio Espín
ЦЗ
29
Curro Burgos
ЦЗ
22
Óscar Lozano
ЦП
5
Wisdom Awusi
ЦП
19
A. Alonso
ЦФ
9
Fernando Rodríguez
ЦФ
6
A. Muniz
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
3
Матос
ЛЗ
34
Marco Viciana
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Alejandro Palop
ВР
15
Sergio Rodriguez
ЦЗ
4
José Antonio Espín
ЦЗ
29
Curro Burgos
ЦЗ
22
Óscar Lozano
ЦП
5
Wisdom Awusi
ЦП
19
A. Alonso
ЦФ
9
Fernando Rodríguez
ЦФ
6
A. Muniz
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
3
Матос
ЛЗ
34
Marco Viciana
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал Хаэн - Кадис
2
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
6
13
Офсайды
0
5
Количество передач
315
356
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Реал Хаэн
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Хаэн
1 : 3
29.10.2025
Эльденсе
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Хаэн
0 : 3
29.10.2024
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Хаэн
1 : 3
01.11.2023
Эльденсе
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
1 : 3
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
1 : 3
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Nuevo Estadio de La Victoria, Jaen
Новости команд
Все
Реал Хаэн
Кадис
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+