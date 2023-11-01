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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Хаэн - Эльденсе
Реал Хаэн - Эльденсе: обзор матча 01 ноября 2023
Реал Хаэн
01.11.2023, среда, 18:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Эльденсе
45+1'
М. Мари
87'
D. Poloni
90+1'
Х. Ортуньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Хаэн - Эльденсе
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Х. Ортуньо
87'
ГОЛ! 0:2!
D. Poloni
75'
Желтая карточка
Т. Абад
66'
Замена
И. Чапела
️️️️
Мигелон
65'
Замена
Т. Абад
️️️️
Ф. Андоне
61'
Желтая карточка
Ф. Андоне
56'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
А. Ортис
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Мари
Пас отдал
Д. Хоркера
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Реал Хаэн - Эльденсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Хаэн
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Хаэн
1 : 3
29.10.2025
Эльденсе
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Хаэн
0 : 3
29.10.2024
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Хаэн
1 : 3
01.11.2023
Эльденсе
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
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Реал Хаэн
Эльденсе
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
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2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
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1 октября
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8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
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2025.04.29 15:21
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