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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бурунди - Сейшельские Острова
Бурунди - Сейшельские Острова: обзор матча 25 марта 2025
Бурунди
25.03.2025, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 6 тур
5 : 0
Завершен
Сейшельские Острова
23'
C. Nduwarugira
25'
B. Bimenyimana
31'
B. Bimenyimana
50'
B. Kanakimana
56'
J. Claude Girumugisha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурунди - Сейшельские Острова
Замена
N. Beltran Mvuka
️️️️
M. Eldhino
84'
Замена
M. Amissi
️️️️
Ж. Лионгола
84'
Замена
A. Sudi
️️️️
B. Bimenyimana
62'
Замена
T. Mossi
️️️️
П. Бизоза
62'
ГОЛ! 5:0!
J. Claude Girumugisha
56'
ГОЛ! 4:0!
B. Kanakimana
50'
Желтая карточка
Ж. Лионгола
33'
ГОЛ! 3:0!
B. Bimenyimana
Пас отдал
Ж. Лионгола
31'
Замена
B. Kanakimana
️️️️
А. Бигиримана
30'
ГОЛ! 2:0!
B. Bimenyimana
Пас отдал
J. Claude Girumugisha
25'
ГОЛ! 1:0!
C. Nduwarugira
Пас отдал
M. Weymans
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурунди
1
Jonathan Nahimana
ВР
19
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
14
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
3
Marco Weymans
ЦЗ
11
Жорди Лионгола
ЛВ
12
Парфе Бизоза
ОП
14
Claus Niyukuri
ЦП
21
Абеди Бигиримана
ЦП
22
Christophe Nduwarugira
ЦП
7
Jean Claude Girumugisha
ЦФ
12
Bonfils-Caleb Bimenyimana
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Сейшельские Острова
1
Ian Ali Kong
ВР
15
Markus Payet
ЦЗ
3
Elie Sopha
ЦЗ
15
Charmaine Häusl
ЦЗ
3
Makan Cissoko
ЦЗ
4
Alfie Walters
ЦЗ
17
Ryan Hubert Joshua Henriette
ЦП
20
Imra Raheriniaina
ЦП
11
Tyrone Cadeau
ЦФ
7
Brandon Labrosse
ЦФ
10
Dean Mothe
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Бурунди
23
Onesime Rukundo
ВР
16
Mattéo Nkurunziza
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
4
Akbar Muderi
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
8
Mokono Eldhino
ЦП
13
Nishimwe Beltran Mvuka
ЦП
10
Shassiri Nahimana
ЦП
6
T. Mossi
ЦП
5
Mohamed Amissi
ЦФ
18
A. Sudi
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
Сейшельские Острова
18
Romeo Barra
ВР
2
Jean-Paul Barreau
ЦЗ
19
Nick Labiche
ЦЗ
22
Riano Denis
ЦП
21
Graham Faure
ЦП
16
Johan Gamatice
ЦП
14
Anil Dijoux
ЦП
13
Archille Esther
ЦП
12
Edward Bastienne
ЦП
9
Damio Ladouce
ЦП
8
Lorenzo Hoareau
ЦФ
3-1-3-1-2
1
19
Нсабиюмва
14
Ндайшими
3
12
Бизоза
14
21
Бигиримана
22
11
Лионгола
12
7
3-2-2-3
1
15
3
4
15
3
17
20
10
7
11
21
Бигиримана
20
20
21
Бигиримана
8
8
13
13
12
Бизоза
6
6
12
Бизоза
11
Лионгола
5
5
11
Лионгола
12
18
18
12
Остались в запасе
Бурунди
Сейшельские Острова
23
Onesime Rukundo
ВР
16
Mattéo Nkurunziza
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
4
Akbar Muderi
ЦЗ
10
Shassiri Nahimana
ЦП
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
18
Romeo Barra
ВР
2
Jean-Paul Barreau
ЦЗ
19
Nick Labiche
ЦЗ
22
Riano Denis
ЦП
21
Graham Faure
ЦП
16
Johan Gamatice
ЦП
14
Anil Dijoux
ЦП
13
Archille Esther
ЦП
12
Edward Bastienne
ЦП
9
Damio Ladouce
ЦП
8
Lorenzo Hoareau
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Остались в запасе
23
Onesime Rukundo
ВР
16
Mattéo Nkurunziza
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
4
Akbar Muderi
ЦЗ
10
Shassiri Nahimana
ЦП
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
Остались в запасе
18
Romeo Barra
ВР
2
Jean-Paul Barreau
ЦЗ
19
Nick Labiche
ЦЗ
22
Riano Denis
ЦП
21
Graham Faure
ЦП
16
Johan Gamatice
ЦП
14
Anil Dijoux
ЦП
13
Archille Esther
ЦП
12
Edward Bastienne
ЦП
9
Damio Ladouce
ЦП
8
Lorenzo Hoareau
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Статистика матча Бурунди - Сейшельские Острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Сейшельские Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
Шри-Ланка
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
10.10.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Кения
5 : 0
09.09.2025
Сейшельские Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сейшельские Острова
0 : 4
03.09.2025
Габон
Информация о матче
Стадион:
Stade d'Honneur, Meknes
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