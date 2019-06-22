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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Бурунди
Нигерия - Бурунди: обзор матча 22 июня 2019
Нигерия
22.06.2019, суббота, 20:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бурунди
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Нигерия - Бурунди
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Информация о матче
Стадион:
Стадион Александрия
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