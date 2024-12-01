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Англия. Кубок
Бертон Альбион - Тамуорт
Бертон Альбион - Тамуорт: обзор матча 01 декабря 2024
Бертон Альбион
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Тамуорт
92'
М. Беннетт
94'
R. Maher
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Тамуорт
ГОЛ!
H. Hollis
3:4
ГОЛ!
Р. Суини
3:3
ГОЛ!
G. Morrison
2:3
ГОЛ!
Э. Уотт
2:2
Пенальти не реализован!
B. Crompton
Пенальти не реализован!
Б. Уитфилд
ГОЛ!
A. Fletcher
1:2
ГОЛ!
М. Беннетт
1:1
ГОЛ!
B. Milnes
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Орси
120'
+2
Желтая карточка
E. Beck-Ray
118'
Желтая карточка
B. Crompton
Желтая карточка
Б. Уитфилд
116'
114'
Замена
C. Wreh
️️️️
D. Creaney
114'
Замена
E. Beck-Ray
️️️️
R. Maher
110'
Желтая карточка
A. Fletcher
94'
ГОЛ! 1:1!
R. Maher
ГОЛ! 1:0!
М. Беннетт
92'
Замена
К. Гиллиган
️️️️
Т. Калинаускас
91'
Желтая карточка
J. Larsson
90'
+8
90'
+4
Замена
T. McGlinchey
️️️️
K. Williams
84'
Замена
B. Milnes
️️️️
T. Tonks
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Чауке
80'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
J. Armer
80'
Замена
J. Larsson
️️️️
Б. Бодин
74'
74'
Замена
A. Fletcher
️️️️
N. Tshikuna
Желтая карточка
Э. Уотт
64'
Желтая карточка
J. Armer
56'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
J. Cooper Love
54'
52'
Желтая карточка
K. Williams
Желтая карточка
У. Годвин-Малифе
41'
25'
Желтая карточка
J. Cullinane-Liburd
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
27
Томас Калинаускас
АП
31
Билли Бодин
ПВ
9
Данило Орси
ЦФ
16
Jack Cooper Love
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Тамуорт
1
J. Singh
ВР
33
Ben Crompton
ЦЗ
18
J. Cullinane-Liburd
ЦЗ
26
H. Hollis
ЦЗ
11
L. Fairlamb
ЦЗ
20
N. Tshikuna
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
23
G. Morrison
ЦП
4
T. Tonks
ЦП
14
K. Williams
ЦП
9
D. Creaney
ЦФ
Главный тренер
Энди Пикс
Бертон Альбион
32
Гарри Истед
ВР
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Alex Bannon
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
16
Румарн Баррелл
ЦФ
Тамуорт
21
Leon Phillips
ВР
5
K. Digie
ЦЗ
19
T. McGlinchey
ЦП
8
B. Milnes
ЦП
25
K. Wallace
ЦП
12
C. Wreh
ЦФ
3
Callum Cockerill-Mollett
ЦФ
6
Alex Fletcher
ЦФ
22
E. Beck-Ray
ЦФ
2-1-1-2-4
15
Крокомб
2
Годвин-Малифе
5
Суини
4
Уотт
4
Чауке
27
Калинаускас
31
Бодин
9
Орси
15
3
16
4-5-1
1
18
26
11
33
20
23
4
14
16
9
3
20
Уильямс
20
Уильямс
3
27
Калинаускас
25
Гиллиган
25
Гиллиган
27
Калинаускас
31
Бодин
22
22
31
Бодин
16
34
Уитфилд
34
Уитфилд
16
4
Чауке
10
Беннетт
10
Беннетт
4
Чауке
14
19
19
14
4
8
8
4
9
12
12
9
20
6
6
20
16
22
22
16
Остались в запасе
Бертон Альбион
Тамуорт
32
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Alex Bannon
ЦП
16
Румарн Баррелл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
21
Leon Phillips
ВР
5
K. Digie
ЦЗ
25
K. Wallace
ЦП
3
Callum Cockerill-Mollett
ЦФ
Главный тренер
Энди Пикс
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Alex Bannon
ЦП
16
Румарн Баррелл
ЦФ
Остались в запасе
21
Leon Phillips
ВР
5
K. Digie
ЦЗ
25
K. Wallace
ЦП
3
Callum Cockerill-Mollett
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Энди Пикс
Статистика матча Бертон Альбион - Тамуорт
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
- : -
01.12.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Тамуорт
- : -
05.12.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
3 : 1
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Тамуорт
1 : 3
21.11.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хорнчерч
2 : 1
14.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 16 тур
Тамуорт
0 : 1
31.10.2026
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