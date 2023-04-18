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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бернли
Ротерхэм - Бернли: обзор матча 18 апреля 2023
Ротерхэм
18.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
45+2'
Витиньо (АГ)
85'
Д. Келли
26'
С. Твайн
81'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Бернли
ГОЛ! 2:2!
Д. Келли
Пас отдал
Ч. Огбене
85'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
К. Ковентри
85'
83'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Бенсон
77'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Фостер
77'
Замена
М. Обафеми
️️️️
С. Твайн
Замена
Т. Фосу
️️️️
Д. Кина
70'
70'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Д. Кина
68'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Ш. Фергюсон
62'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
46'
45'
+4
Желтая карточка
Я. Матсен
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Витиньо
45'
+2
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Твайн
Пас отдал
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
26
Бен Уайлс
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Викерс
15
Брэмолл
6
Вуд
25
Хамфрис
21
Пелтье
6
Ковентри
3
Фергюсон
8
Кина
29
Линдси
27
Огбене
9
Хагилл
3-2-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
14
Робертс
2
Аль-Дахил
5
Байер
2
Витиньо
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
10
Твайн
21
Зарури
9
Фостер
3
Фергюсон
45
Хардинг
45
Хардинг
3
Фергюсон
6
Ковентри
26
Уайлс
26
Уайлс
6
Ковентри
8
Кина
24
Фосу
24
Фосу
8
Кина
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
2
Витиньо
14
Бенсон
14
Бенсон
2
Витиньо
10
Твайн
21
Обафеми
21
Обафеми
10
Твайн
9
Фостер
35
Барнс
35
Барнс
9
Фостер
Остались в запасе
Ротерхэм
Бернли
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ротерхэм - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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