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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Милтон Кинс Донс
Бернли - Милтон Кинс Донс: обзор матча 09 января 2021
Бернли
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
90+4'
М. Выдра
29'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Милтон Кинс Донс
ГОЛ!
Ф. Бардсли
4:3
ГОЛ!
С. Фрейзер
3:3
ГОЛ!
Д. Бенсон
3:2
Пенальти не реализован!
Б. Глэдвин
ГОЛ!
Д. Стивенс
2:2
Пенальти не реализован!
Л. Серенсен
ГОЛ!
М. Лоутон
1:2
ГОЛ!
J. Mason
0:2
Пенальти не реализован!
М. Выдра
ГОЛ!
R. Poole
0:1
Желтая карточка
Ф. Бардсли
119'
Желтая карточка
Э. Питерс
114'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Р. Брэди
99'
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Мумбонго
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Фрейзер
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
Э. Барнс
83'
Замена
Э. Дрисколл-Гленнон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
83'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
77'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Д. Корк
72'
68'
Замена
М. Соринола
️️️️
Д. Харви
63'
Замена
И. Лейрд
️️️️
G. Williams
62'
Замена
J. Mason
️️️️
S. Walker
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
С. Фрейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Милтон Кинс Донс
21
Ли Николлс
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
7
Бен Глэдвин
АП
36
Stephen Walker
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
35
Anthony Mancini
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
37
Charlie Smith
ЦФ
32
Josh Bailey
ЦФ
28
Jack Davies
ЦФ
31
Tali Jallow
ЦФ
36
Lewis Johnson
ЦФ
0
J. Mason
ЦФ
4-4-2
1
Норрис
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
27
Бардсли
11
Брэди
4
Корк
16
Стивенс
7
Гудмундссон
9
Вуд
35
Барнс
2-1-2-5
21
Николлс
36
Кио
3
Харви
2
Серенсен
26
Фрейзер
7
Глэдвин
36
35
Джером
5
3
2
7
Гудмундссон
3
Дрисколл-Гленнон
3
Дрисколл-Гленнон
7
Гудмундссон
11
Брэди
38
Лоутон
38
Лоутон
11
Брэди
4
Корк
19
Бенсон
19
Бенсон
4
Корк
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
35
Барнс
47
Мумбонго
47
Мумбонго
35
Барнс
2
2
Лейрд
2
Лейрд
2
3
Харви
29
Соринола
29
Соринола
3
Харви
36
0
0
36
Остались в запасе
Бернли
Милтон Кинс Донс
5
Ричард Нарти
ЦЗ
35
Anthony Mancini
ЦФ
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
Главный тренер
Шон Дайч
1
Энди Фишер
ВР
37
Charlie Smith
ЦФ
32
Josh Bailey
ЦФ
28
Jack Davies
ЦФ
31
Tali Jallow
ЦФ
36
Lewis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
5
Ричард Нарти
ЦЗ
35
Anthony Mancini
ЦФ
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
37
Charlie Smith
ЦФ
32
Josh Bailey
ЦФ
28
Jack Davies
ЦФ
31
Tali Jallow
ЦФ
36
Lewis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бернли - Милтон Кинс Донс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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