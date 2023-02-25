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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Хаддерсфилд Таун
Бернли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 25 февраля 2023
Бернли
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
4 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
7'
Э. Барнс
18'
К. Робертс
31'
Д. Браунхилл
74'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Хаддерсфилд Таун
Замена
С. Твайн
️️️️
Л. Байер
79'
Замена
Витиньо
️️️️
Н. Телла
79'
75'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Уорд
ГОЛ! 4:0!
М. Обафеми
Пас отдал
Н. Телла
74'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Д. Браунхилл
68'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Э. Барнс
68'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
59'
47'
Желтая карточка
Д. Хедли
46'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Ж. Унгбо
46'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Касуму
31'
Желтая карточка
Д. Корома
ГОЛ! 3:0!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Робертс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
А. Зарури
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
18
Экдаль
5
Байер
14
Робертс
8
Браунхилл
24
Каллен
7
Гудмундссон
21
Зарури
23
Телла
35
Барнс
4-1-2-1-2
41
Билокапич
4
Эдмондс-Грин
12
Лис
6
Хелик
3
Хедли
22
Камара
18
Касуму
5
Радони
15
Унгбо
25
Уорд
37
Корома
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
23
Телла
2
Витиньо
2
Витиньо
23
Телла
5
Байер
10
Твайн
10
Твайн
5
Байер
8
Браунхилл
9
Фостер
9
Фостер
8
Браунхилл
35
Барнс
21
Обафеми
21
Обафеми
35
Барнс
18
Касуму
7
Хай
7
Хай
18
Касуму
15
Унгбо
94
Диарра
94
Диарра
15
Унгбо
25
Уорд
29
Уогхорн
29
Уогхорн
25
Уорд
Остались в запасе
Бернли
Хаддерсфилд Таун
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
31
Томаш Вацлик
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Бернли - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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