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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо - Эсватини
Буркина-Фасо - Эсватини: обзор матча 10 января 2015
Буркина-Фасо
10.01.2015, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Эсватини
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Буркина-Фасо - Эсватини
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
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7 : 0
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