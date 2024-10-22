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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс
Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс: обзор матча 22 октября 2024
Бурирам Юнайтед
22.10.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 3 тур
1 : 0
Завершен
Пхохан Стилерс
56'
Биссоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс
Замена
M. Vargas
️️️️
Т. Бунматан
86'
Замена
C.
️️️️
С. Чайдед
75'
68'
Замена
C. Han
️️️️
J. Kim
Замена
J. Tabinas
️️️️
C. Good
65'
Замена
М. Джалу
️️️️
S. Haiprakhon
65'
Желтая карточка
C. Good
59'
57'
Замена
Т. Ли
️️️️
S. Baek
ГОЛ! 1:0!
Биссоли
Пас отдал
S. Haiprakhon
56'
46'
Замена
M. Jeon
️️️️
G. Lee
30'
Желтая карточка
G. Lee
Желтая карточка
К. Дугалл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
55
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
77
Wanderson
(К)
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Бурирам Юнайтед
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
40
Jefferson Tabinas
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
18
Athit Berg
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
3-3-1-3
13
Этеридж
6
27
Коолс
2
55
Бунматан
16
Дугалл
92
23
Чаушич
9
Чайдед
91
7
Биссоли
4-3-3
21
5
34
77
2
14
80
25
10
48
7
6
40
40
6
2
20
Джалу
20
Джалу
2
55
Бунматан
96
96
55
Бунматан
9
Чайдед
19
19
9
Чайдед
34
4
4
34
10
17
Ли
17
Ли
10
14
18
18
14
Остались в запасе
Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
18
Athit Berg
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
18
Athit Berg
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс
2
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
13
Количество передач
341
542
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Гамба Осака
1 : 1
28.10.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 1
13.10.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Khalid Saleh Al-Turais, Saudi Arabia
Стадион:
Chang Arena, Buriram
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