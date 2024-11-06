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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос - Бурирам Юнайтед
Йокогама Маринос - Бурирам Юнайтед: обзор матча 06 ноября 2024
Йокогама Маринос
06.11.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 4 тур
5 : 0
Завершен
Бурирам Юнайтед
11'
K. Inoue
45+1'
A. Lopes (П)
45+3'
Н. Этеридж (АГ)
57'
A. Lopes
66'
A. Uenaka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Бурирам Юнайтед
85'
Замена
C.
️️️️
Д. Коолс
Замена
K. Mochizuki
️️️️
R. Yamane
74'
72'
Замена
R. Maikami
️️️️
С. Чайдед
68'
Желтая карточка
Д. Коолс
ГОЛ! 5:0!
A. Uenaka
Пас отдал
K. Mizunuma
66'
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ян
65'
Замена
R. Miyaichi
️️️️
K. Inoue
65'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
A. Lopes
65'
61'
Замена
М. Джалу
️️️️
C. Good
61'
Замена
M. Vargas
️️️️
К. Дугалл
ГОЛ! 4:0!
A. Lopes
57'
46'
Замена
J. Tabinas
️️️️
L. Crispim
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Этеридж
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Lopes
45'
+1
27'
Красная карточка
S. Haiprakhon
ГОЛ! 1:0!
K. Inoue
Пас отдал
T. Kamijima
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
4
Eduardo
(К)
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Anderson Lopes
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
55
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
25
Ryuta Koike
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
49
Jasutein Homma
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
46
Hiroto Asada
ЦФ
42
Kohei Mochizuki
ЦФ
Бурирам Юнайтед
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
40
Jefferson Tabinas
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
3-4-1-2
21
5
4
50
35
28
8
8
Азиангбе
18
Ян
14
9
3-3-1-3
13
Этеридж
6
27
Коолс
2
92
16
Дугалл
55
Бунматан
23
Чаушич
91
9
Чайдед
7
Биссоли
18
Ян
8
8
18
Ян
8
23
23
8
9
20
Нисимура
20
Нисимура
9
28
42
42
28
91
40
40
91
6
20
Джалу
20
Джалу
6
9
Чайдед
8
8
9
Чайдед
16
Дугалл
96
96
16
Дугалл
27
Коолс
19
19
27
Коолс
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Бурирам Юнайтед
1
William Popp
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
25
Ryuta Koike
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
49
Jasutein Homma
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
46
Hiroto Asada
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
1
William Popp
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
25
Ryuta Koike
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
49
Jasutein Homma
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
46
Hiroto Asada
ЦФ
Остались в запасе
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Йокогама Маринос - Бурирам Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
31
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
477
366
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
12
0
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Гамба Осака
1 : 1
28.10.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 1
13.10.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
Новости команд
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Йокогама Маринос
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