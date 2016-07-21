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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Будучность - Генк
Будучность - Генк: обзор матча 21 июля 2016
Будучность
21.07.2016, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Будучность - Генк
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
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