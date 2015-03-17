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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бруней - Китайский Тайбэй
Бруней - Китайский Тайбэй: обзор матча 17 марта 2015
Бруней
17.03.2015, вторник, 15:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Китайский Тайбэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бруней - Китайский Тайбэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бруней
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Бутан
2 : 1
31.03.2026
Бруней
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бруней
0 : 3
18.11.2025
Ливан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Йемен
9 : 0
14.10.2025
Бруней
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Бруней
0 : 2
09.10.2025
Йемен
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Бруней
2 : 1
10.06.2025
Бутан
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
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