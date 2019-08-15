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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Брондбю
Брага - Брондбю: обзор матча 15 августа 2019
Брага
15.08.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Брондбю
41'
А. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Брондбю
ГОЛ! 1:0!
А. Орта
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Брондбю
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брага
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
2-1-1-1-2
1
Матеус
2
Виана
47
Эшгайю
6
Палинья
7
Новейш
21
Орта
26
Паулинью
9
Эдуарду
3-2-1
5
Юнг
2
Араюри
6
Херманнссон
5
Радошевич
13
Кайзер
10
Вильчек
Остались в запасе
Брага
Брондбю
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Брага - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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