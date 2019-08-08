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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Брага
Брондбю - Брага: обзор матча 08 августа 2019
Брондбю
08.08.2019, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Брага
15'
Д. Кайзер
50'
Д. Кайзер
20'
А. Орта
90+2'
Р. Орта
90+5'
Х. Херманнссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Брага
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Х. Херманнссон
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Р. Орта
Желтая карточка
Д. Кайзер
76'
55'
Желтая карточка
Б. Виана
ГОЛ! 2:1!
Д. Кайзер
Пас отдал
Э. Юнг
50'
38'
Желтая карточка
А. Орта
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Орта
ГОЛ! 1:0!
Д. Кайзер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Брондбю
11
Симон Тибблинг
ЦП
Брага
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-2-1
5
Юнг
2
Араюри
6
Херманнссон
13
Кайзер
5
Радошевич
10
Вильчек
3-1-2-1-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Секейра
2
Виана
6
Палинья
15
Франсержио
6
Орта
21
Орта
9
Эдуарду
26
Паулинью
Остались в запасе
Брондбю
Брага
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Франклим Карвалью
Статистика матча Брондбю - Брага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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