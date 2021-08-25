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Лига чемпионов 2026/2027
Брондбю - Зальцбург
Брондбю - Зальцбург: обзор матча 25 августа 2021
Брондбю
25.08.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Зальцбург
62'
А. Максе
4'
Б. Шешко
10'
Б. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брондбю - Зальцбург
Желтая карточка
А. Максе
88'
85'
Замена
Бернардо
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
С. Ростед
️️️️
М. Френдруп
84'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
78'
71'
Замена
М. Бериша
️️️️
К. Адейеми
71'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Шешко
ГОЛ! 1:2!
А. Максе
Пас отдал
К. Тшиемб
62'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Греве
59'
Замена
А. Скиппер
️️️️
Т. Беркеейет
59'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
К. Менса
59'
45'
Желтая карточка
У. Соле
10'
ГОЛ! 0:2!
Б. Ааронсон
Пас отдал
Б. Шешко
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-4-3
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
5
Брус
25
Френдруп
17
Греве
14
Менса
5
Радошевич
15
Хедлунд
17
Уре
8
Беркеейет
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
28
Соле
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Адейеми
30
Шешко
25
Френдруп
24
Ростед
24
Ростед
25
Френдруп
8
Беркеейет
3
Скиппер
3
Скиппер
8
Беркеейет
17
Греве
20
Слимане
20
Слимане
17
Греве
14
Менса
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
14
Менса
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
30
Шешко
19
Окафор
19
Окафор
30
Шешко
11
Ааронсон
13
Бернардо
13
Бернардо
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Бериша
20
Бериша
14
Адейеми
Остались в запасе
Брондбю
Зальцбург
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Брондбю - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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