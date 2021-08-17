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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Брондбю
Зальцбург - Брондбю: обзор матча 17 августа 2021
Зальцбург
17.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Брондбю
57'
К. Адейеми
90'
Б. Ааронсон
4'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зальцбург - Брондбю
ГОЛ! 2:1!
Б. Ааронсон
Пас отдал
У. Соле
90'
86'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
Й. Гаммельбю
84'
Желтая карточка
А. Максе
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
82'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
77'
72'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
69'
Желтая карточка
М. Френдруп
65'
Замена
А. Пюндт
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 1:1!
К. Адейеми
57'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Н. Капалдо
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
К. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
6
Мамади Дьямбу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
30
Шешко
4-4-2
1
Хермансен
5
Брус
2
Максе
5
Тшиемб
3
Скиппер
20
Слимане
25
Френдруп
19
Гаммельбю
14
Менса
17
Уре
15
Хедлунд
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
24
Капалдо
11
Ааронсон
11
Ааронсон
24
Капалдо
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
17
Уре
18
Пюндт
18
Пюндт
17
Уре
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
19
Гаммельбю
30
Квистгарден
30
Квистгарден
19
Гаммельбю
Остались в запасе
Зальцбург
Брондбю
13
Бернардо
ЦЗ
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
6
Мамади Дьямбу
ЦП
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
6
Мамади Дьямбу
ЦП
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Зальцбург - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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