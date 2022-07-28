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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брондбю - Погонь
Брондбю - Погонь: обзор матча 28 июля 2022
Брондбю
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Погонь
17'
С. Хедлунд (П)
33'
С. Хедлунд
52'
М. Квистгарден
62'
М. Дивкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Погонь
82'
Замена
K. Smolinski
️️️️
С. Ковальчик
Замена
П. Бьюр
️️️️
С. Хедлунд
75'
Замена
М. Греве
️️️️
Й. Радошевич
75'
72'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
К. Гросицки
ГОЛ! 4:0!
М. Дивкович
Пас отдал
Й. Радошевич
62'
Замена
Д. Белл
️️️️
А. Слимане
61'
60'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Л. Захович
60'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Л. Мата
56'
Желтая карточка
С. Ковальчик
ГОЛ! 3:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
К. Каппис
52'
46'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
К. Дрыгас
ГОЛ! 2:0!
С. Хедлунд
33'
29'
Желтая карточка
К. Гросицки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хедлунд
17'
12'
Желтая карточка
К. Дрыгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Погонь
2
Якуб Бартковски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
14
Камил Дрыгас
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
23
Benedikt Zech
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
37
Christian Friedrich
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
99
Каспер Косторц
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
4-3-3
1
Хермансен
24
Ростед
5
Тшиемб
15
Риверос
28
Себулонсен
5
Радошевич
12
Каппис
20
Слимане
30
Квистгарден
15
Хедлунд
29
Швартау
1-3-1-5
2
Бартковски
8
Дабровски
14
Дрыгас
11
Гросицки
7
Ковальчик
44
44
90
Захович
20
Карлос
3
Мата
15
Хедлунд
21
Бьюр
21
Бьюр
15
Хедлунд
5
Радошевич
17
Греве
17
Греве
5
Радошевич
20
Слимане
8
Белл
8
Белл
20
Слимане
14
Дрыгас
21
Бичахчян
21
Бичахчян
14
Дрыгас
90
Захович
11
Альмквист
11
Альмквист
90
Захович
7
Ковальчик
61
61
7
Ковальчик
3
Мата
18
Кухарчик
18
Кухарчик
3
Мата
11
Гросицки
7
7
11
Гросицки
Остались в запасе
Брондбю
Погонь
30
Томас Миккельсен
ВР
37
Christian Friedrich
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
6
Матеуш Леговски
ЦП
99
Каспер Косторц
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
37
Christian Friedrich
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
6
Матеуш Леговски
ЦП
99
Каспер Косторц
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Брондбю - Погонь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Стадион:
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