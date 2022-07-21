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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Погонь - Брондбю
Погонь - Брондбю: обзор матча 21 июля 2022
Погонь
21.07.2022, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Брондбю
85'
Л. Захович
28'
Б. Риверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Погонь - Брондбю
90'
+1
Желтая карточка
М. Хермансен
89'
Замена
Y. Salech
️️️️
С. Хедлунд
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Ж. Карлос
86'
ГОЛ! 1:1!
Л. Захович
Пас отдал
К. Гросицки
85'
Замена
P. Stolarski
️️️️
Я. Бартковски
85'
Желтая карточка
Ж. Карлос
81'
81'
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Каппис
67'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Дивкович
67'
Замена
М. Греве
️️️️
Д. Белл
Замена
П. Альмквист
️️️️
К. Дрыгас
63'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
С. Ковальчик
63'
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Риверос
Пас отдал
М. Дивкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
2
Якуб Бартковски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
14
Камил Дрыгас
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
44
Dante Stipica
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
1-3-1-5
2
Бартковски
11
Гросицки
14
Дрыгас
8
Дабровски
7
Ковальчик
44
90
Захович
20
Карлос
3
Мата
23
3-2-2-3
1
Хермансен
24
Ростед
5
Тшиемб
15
Риверос
28
Себулонсен
5
Хеггхейм
5
Радошевич
12
Каппис
24
Дивкович
8
Белл
15
Хедлунд
7
Ковальчик
21
Бичахчян
21
Бичахчян
7
Ковальчик
2
Бартковски
28
28
2
Бартковски
20
Карлос
7
7
20
Карлос
14
Дрыгас
11
Альмквист
11
Альмквист
14
Дрыгас
12
Каппис
21
Бьюр
21
Бьюр
12
Каппис
8
Белл
17
Греве
17
Греве
8
Белл
24
Дивкович
30
Квистгарден
30
Квистгарден
24
Дивкович
15
Хедлунд
9
9
15
Хедлунд
Остались в запасе
Погонь
Брондбю
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Погонь - Брондбю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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