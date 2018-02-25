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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Хельсингор
Брондбю - Хельсингор: обзор матча 25 февраля 2018
Брондбю
25.02.2018, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 22 тур
6 : 1
Завершен
Хельсингор
7'
П. Араюри
25'
К. Вильчек
50'
Т. Пукки
54'
Т. Пукки
75'
Л. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Хельсингор
ГОЛ! 5:0!
Л. Кристенсен
Пас отдал
Т. Пукки
75'
ГОЛ! 4:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Юнг
54'
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Й. Ларссон
50'
Желтая карточка
П. Араюри
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Вильчек
Пас отдал
Й. Ларссон
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Араюри
Пас отдал
Э. Юнг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Брондбю - Хельсингор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 6 тур
Хобро
4 : 1
30.04.2018
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 5 тур
Хельсингор
0 : 0
22.04.2018
Силькеборг
Дания. Плей-офф, 4 тур
Хельсингор
1 : 0
17.04.2018
Орхус
Дания. Плей-офф, 3 тур
Орхус
2 : 1
13.04.2018
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 2 тур
Хельсингор
0 : 1
08.04.2018
Хобро
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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Брондбю
Хельсингор
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
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2024.04.06 10:49
1
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
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