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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Бромли
Рочдейл - Бромли: обзор матча 02 ноября 2024
Рочдейл
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 4
Завершен
Бромли
24'
S. Beckwith
52'
К. Гордон
80'
I. Henderson
1'
К. Уитли
3'
M. Cheek
90+1'
L. Amantchi
90+2'
К. Уитли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рочдейл - Бромли
Замена
C. Senior
️️️️
L. Hogan
90'
+5
90'
+3
Вторая желтая
D. Imray
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
К. Уитли
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
L. Amantchi
Желтая карточка
S. Beckwith
87'
86'
Замена
L. Amantchi
️️️️
B. Webster
81'
Замена
O. Olomola
️️️️
L. Dennis
81'
Замена
L. Leigh
️️️️
B. Thompson
ГОЛ! 3:2!
I. Henderson
80'
69'
Замена
К. Конгрив
️️️️
J. Arthurs
68'
Замена
C. Reynolds
️️️️
O. Sowunmi
Желтая карточка
L. Hogan
67'
64'
Желтая карточка
D. Imray
Замена
I. Henderson
️️️️
М. Деннис
55'
ГОЛ! 2:2!
К. Гордон
52'
49'
Желтая карточка
B. Webster
ГОЛ! 1:2!
S. Beckwith
Пас отдал
Р. Ист
24'
3'
ГОЛ! 0:2!
M. Cheek
Пас отдал
К. Уитли
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Уитли
Пас отдал
M. Cheek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рочдейл
31
David Robson
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
4
Райан Ист
ОП
19
Jake Burger
ЦП
7
Тэррин Алларахия
ПВ
26
Liam Hogan
ЦФ
21
Connor McBride
ЦФ
9
K. Mitchell
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
33
Sam Beckwith
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
20
J. Arthurs
ЦП
11
Louis Dennis
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Рочдейл
12
Bradley Kelly
ВР
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
16
K. Ferguson
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
17
Courtney Senior
ЦФ
18
Aidan Barlow
ЦФ
11
Ody Alfa
ЦФ
40
Ian Henderson
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
37
Nathan Paul-Lavaly
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
2-1-1-1-5
31
24
Гордон
30
4
Ист
19
7
Алларахия
21
33
19
Деннис
9
26
3-2-5
1
17
30
21
3
20
11
8
9
18
Уитли
5
26
17
17
26
19
Деннис
40
40
19
Деннис
5
16
16
5
20
20
Конгрив
20
Конгрив
20
8
8
8
8
17
11
11
17
11
29
29
11
Остались в запасе
Рочдейл
Бромли
12
Bradley Kelly
ВР
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
16
K. Ferguson
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
18
Aidan Barlow
ЦФ
11
Ody Alfa
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
37
Nathan Paul-Lavaly
ЦП
12
Sam Long
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
12
Bradley Kelly
ВР
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
16
K. Ferguson
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
18
Aidan Barlow
ЦФ
11
Ody Alfa
ЦФ
Остались в запасе
37
Nathan Paul-Lavaly
ЦП
12
Sam Long
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Рочдейл - Бромли
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
2 : 1
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
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2020.01.15 00:58
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