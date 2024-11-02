Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Роверс - Уэстон-супер-Маре
Бристоль Роверс - Уэстон-супер-Маре: обзор матча 02 ноября 2024
Бристоль Роверс
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Уэстон-супер-Маре
42'
Д. Линдси
95'
К. Тэйлор
120+2'
G. Ward
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Роверс - Уэстон-супер-Маре
ГОЛ! 3:0!
G. Ward
Пас отдал
Л. Томас
120'
+2
Желтая карточка
G. Ward
120'
105'
Желтая карточка
N. McCootie
ГОЛ! 2:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Л. МакКормик
95'
94'
Желтая карточка
Д. Каджи
90'
+3
Желтая карточка
O. Chamberlain
Замена
G. Ward
️️️️
Д. Линдси
79'
Замена
Б. Билонго
️️️️
С. Синклейр
79'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
К. Мартин
79'
73'
Желтая карточка
L. Coulson
Замена
Л. Томас
️️️️
Р. Сотириу
73'
Замена
M. Forbes
️️️️
Д. Хант
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Линдси
Пас отдал
И. Хатчинсон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
24
Джошуа Гриффитс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Уэстон-супер-Маре
34
Billy Kirkman
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
7
Luke Coulson
ЦП
8
James Dodd
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
9
Reuben Reid
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
18
Michael Forbes
ЦЗ
24
Lino Sousa
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
45
Brooklyn Leipus
ЦП
16
Люк Томас
ЦФ
21
Micah Anthony
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
Уэстон-супер-Маре
17
Ollie Chamberlain
ЦП
16
Jamie Soule
ЦФ
21
Nick McCootie
ЦФ
3-1-3-2-1
24
Гриффитс
26
Тэйлор
4
32
Хант
6
Мола
7
Синклейр
22
29
Линдси
17
Сотириу
21
Хатчинсон
18
Мартин
1-1-2-2
34
4
Каджи
7
8
9
1
7
Синклейр
27
Билонго
27
Билонго
7
Синклейр
32
Хант
18
18
32
Хант
18
Мартин
23
МакКормик
23
МакКормик
18
Мартин
17
Сотириу
16
Томас
16
Томас
17
Сотириу
29
Линдси
28
28
29
Линдси
17
17
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Уэстон-супер-Маре
35
Matthew Hall
ВР
24
Lino Sousa
ЦЗ
45
Brooklyn Leipus
ЦП
21
Micah Anthony
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
16
Jamie Soule
ЦФ
21
Nick McCootie
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
24
Lino Sousa
ЦЗ
45
Brooklyn Leipus
ЦП
21
Micah Anthony
ЦФ
Остались в запасе
16
Jamie Soule
ЦФ
21
Nick McCootie
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Бристоль Роверс - Уэстон-супер-Маре
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 18 тур
Олдхэм
- : -
01.12.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Уэстон-супер-Маре
Англия. Кубок, 1/32 финала
Гримсби Таун
3 : 2
10.01.2026
Уэстон-супер-Маре
Англия. Кубок, 1 раунд
Бристоль Роверс
3 : 1
02.11.2024
Уэстон-супер-Маре
Новости команд
Все
Бристоль Роверс
Уэстон-супер-Маре
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+