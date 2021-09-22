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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Суонси
Брайтон - Суонси: обзор матча 22 сентября 2021
Брайтон
22.09.2021, среда, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Суонси
33'
А. Коннолли
38'
А. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Суонси
90'
+1
Желтая карточка
Б. Купер
Замена
Ю. Локадия
️️️️
А. Коннолли
76'
73'
Желтая карточка
Ф. Даунс
64'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Смит
63'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Уолш
Замена
П. Гросс
️️️️
Т. Лэмпти
46'
46'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Б. Кабанго
45'
Желтая карточка
Р. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
А. Коннолли
Пас отдал
А. Мак Аллистер
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Коннолли
Пас отдал
А. Мак Аллистер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
31
Ян Дханда
АП
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
3-4-1-2
23
Стил
33
Берн
4
Тернс
48
Лэмпти
10
Мак Аллистер
7
Модер
7
Альсате
12
Мвепу
32
Ричардс
5
Робертс
10
Коннолли
3-2-2-3
5
Кабанго
22
Латибодье
46
Уильямс
15
Купер
21
Бидуэлл
4
Фултон
8
Смит
11
Каллен
8
Уолш
13
Бенда
48
Лэмпти
13
Гросс
13
Гросс
48
Лэмпти
10
Коннолли
9
Локадия
9
Локадия
10
Коннолли
5
Кабанго
3
Мэннинг
3
Мэннинг
5
Кабанго
8
Смит
31
Дханда
31
Дханда
8
Смит
8
Уолш
4
Даунс
4
Даунс
8
Уолш
Остались в запасе
Брайтон
Суонси
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Брайтон - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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