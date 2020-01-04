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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 04 января 2020
Брайтон
04.01.2020, суббота, 18:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
65'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+3
Желтая карточка
С. Уиннелл
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Рич
Желтая карточка
Н. Мопе
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
25
Даффи
13
Бонг
4
Уэбстер
27
Балогун
18
Скелотто
28
Биссума
13
Гросс
7
Альсате
16
Стивенс
11
Мопе
4-1-1-2
25
Доусон
3
Рич
3
Фокс
2
Йорфа
6
Пелюпесси
20
Ли
21
Луонго
23
Мерфи
26
Флетчер
Остались в запасе
Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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