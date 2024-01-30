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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Брайтон
Лутон Таун - Брайтон: обзор матча 30 января 2024
Лутон Таун
30.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Брайтон
1'
Э. Адебайо
3'
Ч. Огбене
42'
Э. Адебайо
56'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Брайтон
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
83'
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Баркли
82'
73'
Желтая карточка
К. Балеба
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Адебайо
71'
71'
Замена
Я. Модер
️️️️
Ж. Педро
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Кларк
68'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
А. Локонга
68'
Желтая карточка
Д. Кларк
65'
61'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
ГОЛ! 4:0!
Э. Адебайо
56'
46'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Ф. Буонанотте
46'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
П. Эступиньян
ГОЛ! 3:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Р. Баркли
42'
Желтая карточка
А. Локонга
25'
20'
Замена
Д. Хиншелвуд
️️️️
Д. Милнер
13'
Желтая карточка
Игор
ГОЛ! 2:0!
Ч. Огбене
Пас отдал
А. Локонга
3'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
К. Моррис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
3-2-3-2
1
Камински
32
Бурк
4
Ошо
17
Белл
6
Локонга
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
4-3-1-2
23
Стил
6
ван Хеке
5
Данк
44
Игор
2
Эступиньян
13
Гросс
6
Гилмор
20
Милнер
10
Буонанотте
9
Педро
18
Уэлбек
6
Локонга
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Локонга
6
Баркли
8
Берри
8
Берри
6
Баркли
45
Адебайо
19
Чон
19
Чон
45
Адебайо
18
Кларк
25
Таунсенд
25
Таунсенд
18
Кларк
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
2
Эступиньян
48
Лэмпти
48
Лэмпти
2
Эступиньян
20
Милнер
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
20
Милнер
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
9
Педро
7
Модер
7
Модер
9
Педро
10
Буонанотте
11
Фергюсон
11
Фергюсон
10
Буонанотте
Остались в запасе
Лутон Таун
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лутон Таун - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
14
Офсайды
4
1
Количество передач
344
523
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
77
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.86
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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