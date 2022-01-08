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Расписание матчей
Англия. Кубок
Порт Вейл - Брентфорд
Порт Вейл - Брентфорд: обзор матча 08 января 2022
Порт Вейл
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Брентфорд
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Статистика матча Порт Вейл - Брентфорд
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Желтые карточки
0
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