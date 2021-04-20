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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Кардифф
Брентфорд - Кардифф: обзор матча 20 апреля 2021
Брентфорд
20.04.2021, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
64'
Т. Фосу
57'
К. Мур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Кардифф
Желтая карточка
С. Каньос
90'
+1
Замена
Ч. Гуд
️️️️
Т. Фосу
90'
Желтая карточка
Т. Фосу
87'
87'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Санг
81'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Мур
81'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
П. Нг
74'
Замена
О. Ожо
️️️️
М. Пак
73'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Б. Мбемо
68'
ГОЛ! 1:1!
Т. Фосу
64'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
58'
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Расмуссен
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Том Санг
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
24
Фосу
19
Мбемо
88
Форсс
17
Тони
4-1-3-1-1
12
Смитис
38
Нг
44
Флинт
35
Нельсон
3
Браун
10
Санг
32
Роллс
7
Пак
6
Волкс
10
Уилсон
19
Мур
24
Фосу
5
Гуд
5
Гуд
24
Фосу
2
Расмуссен
7
Каньос
7
Каньос
2
Расмуссен
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
19
Мбемо
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Мбемо
38
Нг
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
38
Нг
10
Санг
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Санг
7
Пак
9
Ожо
9
Ожо
7
Пак
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Мур
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Мур
Остались в запасе
Брентфорд
Кардифф
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
Остались в запасе
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Брентфорд - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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