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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брейдаблик - УЭ Санта-Колома
Брейдаблик - УЭ Санта-Колома: обзор матча 14 июля 2022
Брейдаблик
14.07.2022, четверг, 22:15
Лига конференций, 1 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
УЭ Санта-Колома
45'
И. Снаэр Торвальдссон
50'
Х. Гуннлаугссон (П)
64'
И. Снаэр Торвальдссон
67'
К. Стейндорссон
30'
J. Paredes
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - УЭ Санта-Колома
Замена
E. Freyr Helgason
️️️️
M. Qvist
81'
73'
Замена
J. Entrena
️️️️
J. Paredes
Замена
A. Örn Arnarson
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
71'
Замена
A. Logi Lúðvíksson
️️️️
O. Sigurjonsson
71'
ГОЛ! 4:1!
К. Стейндорссон
67'
ГОЛ! 3:1!
И. Снаэр Торвальдссон
64'
Замена
К. Стейндорссон
️️️️
Г. Эйолфссон
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Гуннлаугссон
50'
49'
Красная карточка
Т. Португа
ГОЛ! 1:1!
И. Снаэр Торвальдссон
45'
30'
ГОЛ! 0:1!
J. Paredes
12'
Желтая карточка
D. Virgili Fernandez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
УЭ Санта-Колома
33
Тиаго Португа
ЦЗ
25
Марк Ребес
ЦЗ
2
Эрик Де Паблос
ПЗ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
22
Joel Paredes
ЦФ
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
28
Gunnar Andri Pétursson
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
67
Omar Sowe
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
10
Кристинн Стейндорссон
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
УЭ Санта-Колома
22
Альберт Рейес
ЦП
7
Juanan Entrena
ЦФ
1-3-1-5
2
10
Торвальдссон
13
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
11
Сванторссон
44
Муминович
30
3
1
3-2
2
Де Паблос
25
Ребес
33
Португа
22
11
3
13
13
3
10
Торвальдссон
67
67
10
Торвальдссон
13
Эйолфссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
13
Эйолфссон
10
Торвальдссон
2
2
10
Торвальдссон
2
4
4
2
22
7
7
22
Остались в запасе
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
28
Gunnar Andri Pétursson
ЦП
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
22
Альберт Рейес
ЦП
Остались в запасе
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
28
Gunnar Andri Pétursson
ЦП
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Рейес
ЦП
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Брейдаблик - УЭ Санта-Колома
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Комуналь д'Айксовалл
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