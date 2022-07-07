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УЭ Санта-Колома - Брейдаблик
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик: обзор матча 07 июля 2022
УЭ Санта-Колома
07.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Брейдаблик
14'
И. Снаэр Торвальдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол УЭ Санта-Колома - Брейдаблик
Замена
J. Entrena
️️️️
J. Paredes
85'
Желтая карточка
J. Paredes
82'
67'
Желтая карточка
В. Ерн Маргейрссон
62'
Замена
️️️️
В. Карл Эйнарссон
62'
Замена
O. Sowe
️️️️
К. Стейндорссон
Желтая карточка
М. Ребес
57'
47'
Желтая карточка
В. Карл Эйнарссон
43'
Желтая карточка
Д. Муминович
Желтая карточка
Т. Португа
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Снаэр Торвальдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УЭ Санта-Колома
25
Марк Ребес
ЦЗ
33
Тиаго Португа
ЦЗ
2
Эрик Де Паблос
ПЗ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
22
Joel Paredes
ЦФ
Брейдаблик
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
44
Дамир Муминович
ЦФ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
10
Кристинн Стейндорссон
ЦФ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
УЭ Санта-Колома
22
Альберт Рейес
ЦП
7
Juanan Entrena
ЦФ
Брейдаблик
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
3-2
25
Ребес
33
Португа
2
Де Паблос
22
11
2-1-5
8
Эйнарссон
13
Эйолфссон
7
Гуннлаугссон
18
10
Торвальдссон
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
1
22
7
7
22
10
Стейндорссон
67
67
10
Стейндорссон
Остались в запасе
УЭ Санта-Колома
Брейдаблик
22
Альберт Рейес
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
22
Альберт Рейес
ЦП
Остались в запасе
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча УЭ Санта-Колома - Брейдаблик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Информация о матче
Стадион:
Комуналь д'Айксовалл
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