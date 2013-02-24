Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брэдфорд Сити - Суонси
Брэдфорд Сити - Суонси: обзор матча 24 февраля 2013
Брэдфорд Сити
24.02.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок Лиги, Финал
0 : 5
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
30
Кертис Гуд
ЦЗ
16
Карл МакХаг
ЦЗ
23
Рори Макардл
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
12
Уилл Эткинсон
ЛП
8
Ричи Джонс
ЦП
11
Гэрри Томпсон
ПП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Джеймс Хансон
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
12
Натан Дайер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Брэдфорд Сити
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
17
Кайл Рид
ЦП
26
Блэйр Тарготт
ЦП
4
Ричард Равенхилл
ЦП
17
Алан Коннелл
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
3-2-3-2
12
Дьюк
16
МакХаг
23
Макардл
23
Дарби
30
Гуд
24
Дойл
12
Эткинсон
8
Джонс
11
Томпсон
18
Хансон
21
Уэллс
4-2-2-1-1
25
Треммель
22
Ранхель
12
Дайер
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
19
Эрнандес
18
Де Гузман
15
Раутледж
25
Мичу
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Суонси
17
Кайл Рид
ЦП
17
Алан Коннелл
ЦФ
26
Блэйр Тарготт
ЦП
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
4
Ричард Равенхилл
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
17
Кайл Рид
ЦП
17
Алан Коннелл
ЦФ
26
Блэйр Тарготт
ЦП
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
4
Ричард Равенхилл
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Брэдфорд Сити - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Брэдфорд Сити
Суонси
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+