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Расписание матчей
Англия. Кубок
Йовил - Брэдфорд Сити
Йовил - Брэдфорд Сити: обзор матча 06 января 2018
Йовил
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йовил - Брэдфорд Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
- : -
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уилдстон
0 : 6
10.10.2026
Йовил
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Информация о матче
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Йовил
Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
2018.01.27 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
2018.01.27 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
2018.01.27 00:10
7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
2018.01.26 21:55
4
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
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